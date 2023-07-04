متحدث وزارة العمل: توفير وظائف لـ7 ملايين شاب وفتاة بمشاريع الدولة

قال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمة باسم وزارة العمل، إنَّ إنجازات الدولة تجاه القوى العاملة بمرور 10 سنوات على حدث 30 يوينو، أدت إلى وجود خريجين وكوادر بمهارة عالية، وقد تمّ تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل لتحقيق الهدف منها تجاه المواطنين حيث تشمل العمل ليس العمال فقط.

عبدالوهاب خضر: مشاركة وفد من وزارة العمل بمؤتمر جينيف الدولي إنجاز عظيم

وأضاف المتحدث باسم وزارة العمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية أية جمال الدين، والمُذاع على قناة DMC، أنَّه خلال الفترة من 5 لـ17 يونيو الماضي شارك وفد من وزارة العمل برئاسة حسن شحاتة بمؤتمر العمل الدولي بجينيف بحضور 187 دولة بالعالم ويعتبر ذلك من الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر وبهذا المؤتمر مصر كانت تتحدث بخطى ثابتة بما حققته من إنجازات منذ 10 سنوات.

وتابع أنَّه من أهم الملفات التي تمّ مناقشتها بالاجتماع تقرير جلبرت هونج مدير عام منظمة العمل الدولي تحت عنوان النهوض بالحماية والعدالة الاجتماعية الذي سلط الضوء على أهمية القوى العاملة وتحقيق التنمية من خلالها، مضيفًا أنَّه تمّ توفير فرص العمل لذوي الهمم وفرص عمل للخريجين والكوادر وتعييين 7 ملايين شاب وفتاه بالداخل والخارج بمشروعات الدولة المصرية.