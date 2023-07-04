حبس مسجلي خطر سرقا سيارة من مواطن في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص أثناء ركنها أسفل المنزل، كما أمرت بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات، وأمرت باستدعاء صاحب السيارة لسماع أقوالهم حول الواقعة.

سيارة مبلغ بسرقتها

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعثر بحوزتهما على سيارة مبلغ بسرقتها، قبل أن يقرا بسرقتها من أحد المواطنين، وبمواجهتهم اعترفا بسرقتها ومحاولة بيعها قطع غيار لأحد الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال المحامي حمد العربي الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، بأنه من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة لافتًا إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.