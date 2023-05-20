كشف ملابسات سرقة سيارة أحد المواطنين بالقاهرة وإعادتها

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

ضبط متهم بسرقة السيارة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد 2 مفتاح سيارة – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف في السيارتين بالبيع لدى عميليه (سييء النية - مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

إعادة السيارة المستولى عليها

تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما أقر أحدهما بقيامه بتقطيع السيارات المستولى عليها والتصرف في أجزائها بالبيع لتجار الخردة وباستدعاء المجني عليه اتهموهما بالسرقة.