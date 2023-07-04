موعد ومكان عزاء الفنان علاء عبدالخالق.. أسرة الراحل تعلن التفاصيل

أعلنت أسرة الراحل علاء عبدالخالق، إقامة العزاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بعد صلاة المغرب اليوم.

وفاة علاء عبد الخالق

كان الفنان حسام حسني أعلن خبر وفاة الفنان علاء عبدالخالق نجم التسعينات، بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة.

وكتب حسام حسني، عبر حسابه الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «علاء عبدالخالق في ذمة الله، ادعوله بالرحمة.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

جنازة علاء عبد الخالق

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان علاء عبد الخالق ، اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، وحضر حميد الشاعري، وسامح الصريطي، وحسام حسني، والفنان محمد محي، إيهاب توفيق، ومنى عبدالغني، وحنان.

كان آخر ظهور للفنان الراحل علاء عبدالخالق، منذ أشهر قليلة، إذ كان يحتفل بحفل زفاف أبنته بحضور عدد.كبير من نجوم الفن.

يذكر أن علاء عبد الخالق مطرب مصري، درس في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة منى عبد الغني، والمطربة المعتزلة حنان، بمشاركة الموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980.