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الشاعر جمال بخيت ناعيا الفنان علاء عبد الخالق: «مع السلامة يا أطيب قلب»

كتب:

إلهام الكردوسي
09:37 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
علاء عبدالخالق

علاء عبدالخالق

نعى الشاعر جمال بخيت الفنان علاء عبد الخالق نجم التسعينيات، الذي توفى في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وقال جمال بخيت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الله يرحمك يا علاء.. مع السلامة يا أطيب قلب». 

معلومات عن علاء عبد الخالق

يشار إلى أن المطرب علاء عبد الخالق مولود في 23 فبراير 1964، درس في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة التي تضم الفنانة منى عبد الغني، والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي في عام 1980.

والتقى بالفنان حميد الشاعري الذي ساعده في إصدار أول البوم له وهو «مرسال» في 1985، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989، وعدد من الألبومات آخرها ألبوم «عين بعين 2002».

وانقطع عن الغناء نحو 6 سنوات، ثم عاد مرةً أخرى في ألبوم «حب مش عادي» على الإنترنت، ثم ظهر مؤخرا مع تامر حسني في أغنيته رسمي فهمي نظمي (لولا الهوى).

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي