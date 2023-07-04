الفنان حميد الشاعري ينهار في جنازة صديقه علاء عبد الخالق: «أخويا مات»

دخل الفنان حميد الشاعري، عقب صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق، فى انهيار تام من البكاء، قائلاً: «أخويا مات».

بينما حرص حميد الشاعري، سامح الصريطي، حسام حسني، والفنان محمد محي، إيهاب توفيق، ومنى عبد الغني، حنان، على الحضور منذ قليل إلى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة على الراحل علاء عبد الخالق.

وغادر منذ قليل جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، مسجد الشرطة، عقب صلاة الجنازة عليه.

وكان الفنان حسام حسني أول من أعلن وفاة الفنان علاء عبد الخالق نجم التسعينيات، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة.

وكتب حسام حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «علاءعبد الخالق في ذمة الله ادعه له بالرحمة، إن لله وإنا إليه راجعون».

وكان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف أبنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

من هو علاء عبدالخالق؟

علاء عبد الخالق مطرب مصري، درس في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة منى عبد الغني، والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، ومن أهم أعمالة الغنائية «قلبي طايرة ورق، بحبك باستمرار، داري».