«الداخلية» تستقبل أول أفواج حجاج القرعة بمطار القاهرة الدولي (فيديو)

في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ، جرى استقبال أول أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولي العائدون من الأراضي المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وجرى إنهاء كل الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

وقد أعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية ، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.