«الداخلية» تستقبل أول أفواج حجاج القرعة بمطار القاهرة الدولي (فيديو)
كتب:
محمد بركات
06:27 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
مناسك الحج
في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ، جرى استقبال أول أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولي العائدون من الأراضي المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وجرى إنهاء كل الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.
وقد أعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية ، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.