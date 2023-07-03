«الحياة اليوم» يستعرض فيلما تسجيليا عن تطوير «الداخلية» في ذكرى 30 يوينو

استعرض برنامج الحياة اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، فيلمًا تسجيليًا يتناول أوجه التطوير الذي شهدته منشآت وزارة الداخلية.

فيلم تسجيلي يرصد تطوير منشآت الوزارة

وأوضح الفيلم التسجيلي خروج الملايين بثورة 30 يونيو؛ للحفاظ على الوطن والوقوف بصفه دائمًا، وتناول أيضًا مراحل تطوير أقسام الشرطة والتطوير الذي شهدته منشآت الوزارة والمواقع الخدمية بكل القطاعات على مستوى الجمهورية وخدماتها الجماهيرية؛ لتواكب النهضة العمرانية والحضارية.

وأضاف أنّه منذ اللحظة الأولى بالثورة رُسم مسار جديد نحو البناء والتمنية والتكنولوجيا والتصدي للجماعات الإرهابية، وأن قوات الشرطة انطلقت لتأمين وحماية المشروعات التنموية العملاق لتحقيق النهضة.

«كلنا واحد».. مبادرة لتلبية احتياجات المواطنين

وأشار الفيلم إلى أنّ الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية تواكب التكنولوجيا والعصر الحالي لتقدم بشكل حضاري وميسر يلبي متطلبات المواطنين، ومراعيًا حقوق الإنسان بذات الوقت، متابعًا: «أن العنصر البشري هو أساس التطوير وبشكل احترافي وامتدت يد التطوير إلى السجون، وأنشات مراكز التأهيل كبديل لضمان حقوق الإنسان وبديلًا عقابيًا».

ولفت الفيلم إلى أنّ وزارة الداخلية وجّهت مبادرات اجتماعية لمساعدة المواطنين وتخفيف العبء وتلبية جميع احتياجاتهم الخدمية بشكل كافٍ، وميسر من خلال مبادرة «كلنا واحد» التي انطلقت بجميع محافظات الوطن.

مبادرة «جيل جديد» لتطوير قدرات الشباب العلمية والثقافية

وأوضح أن من المبادرات التي ساعدت المواطنين أيضًا هي المبادرة تحت مسمى «جيل جديد» التي أقيمت في المناطق الحضارية كبديل للمناطق العشواية، وتهدف إلى تطوير قدرات الشباب الثقافية والعلمية.