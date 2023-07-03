«الداخلية» تكشف حقيقة وجود حفر بالطبقة الأسفلتية بطريق «دمياط - بورسعيد»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مدعومًا بمقطع فيديو ادعى خلاله صاحب الحساب وجود حفر في الطبقة الأسفلتية بالكوبري الكائن أمام مصانع الغاز في بورسعيد، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

وتبين أنّ الطريق المُشار إليه الطريق الموازي لطريق «دمياط - بورسعيد» خلف شركات الغاز «الطريق القديم»، ويتم حاليًا إعادة تأهيل وصيانة الكباري الموجودة بالطريق بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، وأن طريق «دمياط - بورسعيد» الحالي هو الطريق الرئيسي المؤدي إلى محافظة دمياط ممهد وبحالة جيدة، ولا توجد به أي ملاحظات، وهو بديل للطريق محل الفحص.