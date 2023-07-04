«المهن التمثيلية» تنعى عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي السابق

حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي عبد الرحمن حافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان: «تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر، القامة الكبيرة المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس السابق لمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي شهدت الدراما المصرية في عهده العديد من الأعمال المتميزة التي سجلت ملحمة في تاريخ الدراما المصرية والعربية».