طارق الخولي: مدينة الإنتاج الإعلامي كانت محاصرة من أعضاء الإخوان وحازمون قبل 30 يونيو

تذكر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، مجريات ما كان يحدث قبيل ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، حيث أنه خلال حكم جماعة الإخوان لمصر، قبعت مدينة الإنتاج الإعلامي تحت الحصار من قبل أعضاء تنظيم الإخوان وفرقة حازمون في هذا التوقيت: «كانت فترات صعبة للغاية».

الخولي: تعرضت لمضايقات كثيرة من أعضاء الجماعة

أضاف «الخولي» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه في إحدى المرات خلال دخوله للمدينة خلال حكم الإخوان، تعرض للكثير من المضايقات، إلا أن الأمر تبدل تماما حاليا، وبات الدخول والخروج من مدينة الإنتاج الإعلامي أسهل كثيرا، مما كانت عليه.

وأوضح أن ثورة 25 يناير 2011، بدأت قبل هذا الموعد في المواجهة الشرسة التي كانت موجودة في انتخابات مجلس الشعب عام 2010، الأمر الذي أسس لفترة جديدة، حيث أن هناك العديد من القوة لم تصل للبرلمان، كما أن جماعة الإخوان لم يصلوا إلى مجلس الشعب في هذا التوقيت، حتى بدأت قوى تتجمع لمواجهة النظام القائم في هذا التوقيت.