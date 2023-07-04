وفاة المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي السابق

أعلن عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، وفاة عبد الرحمن حافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق.

وكتب «الجبالي» عبر حسابه على «فيس بوك»: «عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الاعلامي، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة، ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».