ظهور القمر العملاق في سماء دول العالم

شهدت سماء معظم دول العالم الظاهرة الفلكية الأولي خلال هذا العام والمعروفة باسم «القمر العملاق»، أمس الاثنين 3 يوليو، ويرجع علماء الفلك تضخم البدر خلال ساعات الليل بسبب قربه من الأرض أكثر من المعتاد، ما يجعله يبدو أكبر وإضاءته أكثر إشراقًا.

القمر العملاق

وقال المهندس ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن «القمر العملاق» أو البدر العملاق أو القمر الحضيض، وهو ظاهرة فلكية تحدث بسبب قرب مركز القمر من مركز الأرض، حيث تفصل بينهم مسافة 362.146 كيلومتر، ووصل القمر للحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:38 بعد الظهر بتوقيت مكة والقاهرة.

وأضاف أن القمر أشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، وقد اكتسب لونًا برتقاليًا، بسبب وجود غبار وعوالق في الغلاف الجوي حول الأرض، حيث يتحلل الضوء الأبيض، وتتحول إلى ألوان الطيف، لكنه مع استمرار القمر إلى اللون الأبيض الفضي.

وأوضح أن البدر العملاق كان حجمة الظاهري أكبر بنسبة 5.8٪ وتكون إضاءته أعلى بنسبة 12.8% مقارنة بالبدر العادي.

تأثير الظاهرة الفلكية على الأرض

وأكد أن القمر العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكب الأرض، باستثناء على ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، فخلال يوم اكتمال البدر تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مدًا وجزرًا واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي ويحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأنّ القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سيبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.

وأضاف أنّ بسبب الاختلاف الناتج عن القمر العملاق سيكون محدودا فلن يكون هناك تأثير على توازن طاقة باطن الأرض؛ لأنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.