«القاهرة الإخبارية»: رئيس وزراء بريطانيا يطالب إسرائيل بحماية المدنيين في جنين

طالب ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بضبط النفس وحماية المدنيين الفلسطينيين، في الوقت الذي تشنّ فيه القوات الإسرائيلية أكبر هجوم عسكري، منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة.

سوناك: حماية المدنيين أولوية

وكرّر «سوناك»، في بيان نقلتة فضائية «القاهرة الإخبارية»، دعمه لما قاله إنه «حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، لكنّه قال للنواب «يمكننا القول إن حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية في أي عملية عسكرية، ونحضّ الجيش الإسرائيلي على التحلّي بضبط النفس في عمليته، وكل الأطراف على تجنّب المزيد من التصعيد في كل من الضفة الغربية وغزة، سواء الآن أو في الأيام المقبلة».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، سقوط 10 شهداء وأكثر من 120 جريحًا، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال على جنين.