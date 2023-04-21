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استقالة نائب رئيس الوزراء البريطاني بعد اتهامات بـ«التنمر» على موظفين

كتب:

منى صلاح
12:23 م | الجمعة 21 أبريل 2023
دومينيك راب- نائب رئيس الوزراء البريطاني

دومينيك راب- نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدم نائب رئيس وزراء البريطاني دومينيك راب الاستقالة من منصبه، اليوم الجمعة، على خلفية مزاعم تتعلق بالتنمر، حسب تقرير لوكالة أنباء الصين، أشارت فيه تعرض راب لاتهامات بالتنمر على موظفين، أثناء عمله في عدة إدارات حكومية.

وحسب تقرير وكالة الأنباء الصينية، فأنَّ التقرير المستقل الخاص بمزاعم التنمر وصل إلى مكتب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، قبل يوم واحد من تقديم دومينيك راب لاستقالته.

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