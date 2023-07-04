«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة اقتحام جنين إلى 10 شهداء و100 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العملية الإسرائيلية على جنين إلى 10 شهداء و100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بالعثور على جثمان الشاب الفلسطيني عدي إبراهيم خمايسة من بلدة اليامون غرب جنين، صباح اليوم الثلاثاء في منطقة شارع حيفا في المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان قد استُشهد، أمس الإثنين، ثمانية فلسطينيين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

من جانبه طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن هذه الجريمة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلية والمتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم، المرة الأولى من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن التعامل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق الشعب الفلسطيني، يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به الليلة بحق أهلنا في مخيم جنين.