أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: إيداع الأموال بالبنك لا يوجد بها شبهة ربا

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه تم حسم أمر فوائد البنوك منذ 20 عاما بإصدار المشرع المصري قانون في عام 2004 ينص على أنَّ العلاقة بين المودع والبنك علاقة تمويل واستثمار.

عبدالسميع: أموال المودعين بالبنوك يتم توظيفها في استثمارات

وأضاف «عبد السميع» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أموال المودعين بالبنوك يتم توظيفها في استثمارات ومشروعات تابعة للبنك أو لمستثمرين يضمنهم البنك كمؤسسة مالية.

فوائد البنوك ليس فيها شبهة ربا وصحيحة 100%

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إيداع الأموال بالبنك هي علاقة تمويل بين المستثمر أو المودع وهي صحيحة وليس فيها شبهة ربا لأن فوائد الودائع ليست إلا عوائد الاستثمار لرأس المال أو المدخرات ومجامع الفقه تؤكد أنها حلال 100% بالإضافة إلى علماء مصر ودار الافتاء.

ونصح «عبدالسميع»، بعدم تصديق أو السماع لمن يقول بخلاف ذلك، قائلاً: «لا تسمع لمن لا يفقه في أمر دينه ولا دنياه شيئاً.. والعوائد على المدخرات المودعة بالبنوك حلال شرعا لا شبهة فيها، ويجوز إنفاقها على المسكن والمأكل والملبس وكل الأمور الحياتية لأنها حلال وطيبة، موصياً بالدخول على صفحة دار الإفتاء للاستزاده.