«الإفتاء» عن تحريم فوائد البنوك عبر قناة الناس: «هناك من لا يعيشون الواقع»

ردّ الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على من يقول إن فوائد البنوك حرام، موضحًا: «هذه المسألة قائمة ولن تحط أوزارها أبدا، حتى الحروب تنتهي، لكن هذه المسألة لن تنتهي».

وأضاف «عويضة» خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس: «هذه المسألة لن تنتهي لأن هناك من يزالون لا يعيشون واقع الناس، المفتي عندما يكون بعيدا عن واقع الناس يؤلم ويتعب من حوله».

البنوك جزء من اقتصاد الدول

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن البنوك جزء من اقتصاد الدول، إذ إن اقتصاديات الدول قائمة على البنوك، فالبنوك تنظم المعاملات بين الناس، فليس كل منا قادر على المضاربة بماله.

خطورة تشغيل الأموال مع غير المتخصصين

وأوضح: «أضرب لك مثلا، رجل أحيل إلى المعاش وحصل على 350 ألف جنيه، وسأل البعض وقالوا له لا تقترب من البنك، ونصحوه بالتعامل مع شخص كي يتاجر فيها، فمنح له 200 ألف جنيه ولم يعد له شيئا أبدا، لذلك فإن دراسة واقع الناس مهم جدا».