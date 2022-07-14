أيهما أفضل.. فوائد حسابات توفير البنوك أم البريد؟

يبحث أصحاب المدخرات عن أعلى عائد على رؤوس أموالهم، في ظل أزمة التضخم العالمية التي دفعت البنوك العالمية في سباق لرفع أسعار الفائدة، وبالتالي أمام المودعين العديد من الفرص للاستثمار من شراء الشهادات أو فتح حسابات التوفير سواء بالبنوك أو بمكاتب البريد.

فوائد حسابات توفير البريد الأعلى

ورغم قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% على دفعتين لتصل إلى 11.25 و12.25% على الإيداع والإقراض، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وبالتالي رفعت البنوك المحلية العوائد على منتجاتها من الأوعية الادخارية، كالشهادات والودائع وحسابات التوفير، إلا أنّ فوائد دفتر توفير البريد لا تزال هي الأعلى.

سعر الفائدة على حسابات التوفير بالبنوك

ووفقا لمواقع البنوك العاملة في مصر الرسمية، تتراوح عوائد حسابات التوفير بالبنوك المحلية وفقا لآخر تعديلات قامت بها في إطار أسعار الكوريدور الجديدة، بين 3 إلى 5.25% سنويا، نستعرض أبرزها كالتالي:

- وصلت فوائد حسابات التوفير بالبنك الأهلي المصري إلى 4.75% شهريا و5.25% عند صرفها سنويا، ويبدأ احتساب العائد عند وصول المدخرات إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، فيما أنّ الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه فقط.

ووفقا للمعلن من بنك مصر، فأعلى عائد على حسابات التوفير يصل إلى 5.25% ويصرف سنويا، فيما يجب ألا يقل مبلغ الإيداع عن 50 ألف جنيه لاحتساب العائد المرتفع، ويبدأ احتساب العائد عند وصول المدخرات إلى 3 آلاف جنيه بعائد سنوي 4%.

فوائد حسابات البريد.. تصل إلى 10%

ووفقا للمعلن من هيئة البريد المصري عن آخر تحديثات لأسعار الفائدة على حسابات التوفير لعام 2022، وصلت إلى 10% بدلا من 7% على الودائع والسحب، شرط ترك رأس المال الأساسي بدفتر التوفير لمدة عام على الأقل لصرف العائد.

وقررت هيئة البريد المصري رفع عوائد حسابات التوفير تزامنا مع إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% على دفعتين، الأولى خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في شهر مارس بزيادة 1%، والثانية خلال اجتماعه في شهر مايو 2022 بزيادة 2%.