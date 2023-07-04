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هشام عباس: علاء عبد الخالق دعمني.. وأغانيه أثرت فيا

كتب:

أبانوب رجائي
08:54 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق

أعرب الفنان هشام عباس عن حزنه الشديد لرحيل صديقه الفنان علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال هشام، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، إنه كان على علم بمرضه في الفترة الأخيرة وكان دائم التواصل معه، وأشار إلى أنهم كانوا يحرصون دائما على الاجتماع معه سواء في المناسبات العامة أو الاحتفال بعيد ميلاده.

هشام عباس ينعى علاء عبد الخالق

وأضاف هشام عباس: «أنا مش قادر أستوعب الموضوع فأنا كنت بحب علاء كمطرب وتربيت على أغانيه بحكم أنه ظهر قبلي وكنت أحفظ أغانيه وأرددها وأثر فيا، وعلاء احتضني وشجعني وكنا أنا وهو ومحمد محيي أصدقاء للغاية».

أما عن مرضه، فقال هشام: «أنا معرفش علاء عنده ايه كل اللي أعرفه أنه تعبان وهو مش بيقول حاجة عن مرضه».

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