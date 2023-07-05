مهرجان قسم المسرح بـ«آداب الإسكندرية» يحمل اسم الفنان صبري فواز

كشف الفنان صبري فواز عن أن مهرجان قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، جاء هذا العام يحمل اسمه، موضحا كل التفاصيل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك .

وشارك الفنان صبري فواز جمهوره بصورة البوستر الرسمية له من مهرجان قسم المسرح وعلق عليه قائلا «قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ..هو المكان اللي درست فيه علوم و فنون المسرح».

صبري فواز يعلق على وضع اسمه على دورة مهرجان قسم المسرح

وتابع الفنان صبري فواز حديثه قائلا «القسم يقيم مهرجان مسرحي سنوي، منذ أن كنا طلابا وحتى اليوم.. المهرجان ده كان بالنسبة لنا إحنا الطلبة زي العيد دورة المهرجان السنة دي تحمل اسمي، بوصفي خريج قديم، تخيل انت بقى فرحتي قد أيه ، كل الشكر و التقدير والامتنان والمحبة».

يذكر أن الفنان صبرى فواز كان قد عرض له مؤخرا فيلم ابن الحاج أحمد وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم شيكو وسيد رجب ورحمة أحمد وعدد آخر من الفنانين.