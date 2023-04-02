لطفي لبيب: «صبري فواز وطه دسوقي عوضوا غيابي»

قال الفنان لطفي لبيب، إنّه يرى أن هناك عددا كبيرا من الفنانين الذين عوضوا غيابه مثل صبري فواز، بالإضافة إلى طه دسوقي.

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «طه دسوقي عمل معي في المسرح وتنبأت بنجاحه، وقلت له هتبقى كويس وأديه منور في مسلسل الصفارة، وبالنسبة لأنه يكون خليفتي، فمفيش بصمة يد شبه الأخرى، ومفيش حد شبه التاني، محدش مكان حسن حسني أو عزت أبو عوف مثلا».

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.