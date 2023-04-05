وصول صبري فواز وبيومي فؤاد احتفال العاشر من رمضان بدار الأوبرا

وصل منذ قليل، الفنان بيومي فؤاد، والفنان صبري فواز، والفنانة والاعلامية منى عبد الغني، ومحمد رياض، احتفالية العاشر من رمضان ضمن برنامج «هل هلالك» المقامة بدار الأوبرا المصرية.

البرنامج يقدم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويطلقه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي وسيكرم عددا من الفنانين والمبدعين.

تفاصيل برنامج هل هلالك بدار الأوبرا

ويشارك في برنامج «هل هلالك» كل من: البيت الفني للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت «الليلة الكبيرة»، يوميا في الثامنة والنصف مساء، واهتماما من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج هل هلالك ورشا فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل.