الخميس.. عزاء عبدالرحمن حافظ في مسجد الشرطة بأكتوبر

تتلقى أسرة المهندس عبد الرحمن حافظ، الرئيس الأسبق لمدينة الإنتاج الإعلامي، عزاءه في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، الخميس المقبل، بحسب ما نشرته المنتجة مها سليم.

نقابة المهن التمثيلية تنعى المهندس عبدالرحمن حافظ

ونعت نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر، المهندس عبدالرحمن حافظ الرئيس الأسبق لمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي شهدت الدراما المصرية في عهده العديد من الأعمال المتميزة التي سجلت ملحمة في تاريخ الدراما المصرية والعربية.

وتقدمت مدينة الإنتاج الإعلامي وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.