أميرة شعبان بعد تبنيها من التحالف الأهلي: أتمنى أكون عند حسن ظن الرئيس

أبدت أميرة شعبان غانم عبد الباقي، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الفيوم، فرحتها فور معرفتها بتوجيه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتبنيها علميًا ومعيشيًا.

وقالت «دائمًا حياتي فيه عقبات كتيرة، بس متعودتش على الاستسلام، والحقيقة الفترة دي من ضمن فتراتي التعيسة وكنت بحاول أقف تاني، وفجأة لقيت دعم، ومش أي دعم، ده من الرئيس السيسي نفسه، حسيتها رسالة قوية جدًا إني أكمل ومستسلمش ومسمحش للظروف تشكلني، فشكرًا جدًا جدًا للرئيس، وأتمنى أكون عند حسن ظنه».

واجتاحت حالة من الفرحة والسعادة الغامرة، منزل طالبة طب الفيوم، فور معرفة نبأ تبنيها علميًا ومعيشيًا من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، خصوصًا أنّ والدها يعاني طوال العامين الماضيين في توفير احتياجاتها الدراسية.

«أميرة» تلقت مكالمة من مؤسسة الجارحي

وأوضحت طالبة كلية طب الفيوم، لـ«الوطن»، أنّها فوجئت باتصال هاتفي من مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، أخبروها خلالها أنّ المؤسسة ستتولى رعايتها وتبنيها تعليميًا ومعيشيًا، وستوفر كل احتياجاتها طوال فترة دراستها في كلية الطب، موضحين أنّهم سيلتقون بها مساء اليوم الثلاثاء لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعمها.

تحلم بـ«لاب توب» وهاتف وسكن كريم

وأشارت «أميرة»، إلى أنّها كانت تعاني خلال العامين الماضيين في إعداد الأبحاث الدراسية، ومذاكرة الكتب الإلكترونية، بسبب عدم امتلاكها لاب توب أو هاتف محمول حديث يُمكنها من ذلك، ولم تطلب ذلك من والدها لأنّها تعلم الظروف جيدًا ولا ترغب في تحميله أعباء جديدة فوق طاقته خصوصًا أنّه عامل عادي، فضلًا عن احتياجها وأسرتها إلى سكن كريم يأويهم بعدما أصبحوا مهددين بالطرد خارج منزلهم بسبب نزاع بين الورثة عليه.

التحالف الوطني يتبنى «أميرة»

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممُثلًا في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، قد أعلن عصر اليوم، عن تبنيه للطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبني طالبة طب الفيوم علميًا ومعيشيًا بسبب الظروف الأسرية الصعبة التي خرجت منها، ودعمًا لكفاحها وتفوقها العلمي.

رعاية طوال الدراسة وفرصة عمل

ومن المقرر أن تتكفل مؤسسة الجارحي بتقديم كافة سبل الدعم لطالبة طب الفيوم، طوال دراستها الجامعية حتى إنهائها وتخرجها، فضلًا عن مساعدتها في إيجاد فرصة عمل لها فور تخرجها، ومساعدتها أيضًا لاستكمال دراستها العليا والماجيستير والدكتوراه حتى يحفر اسمها بين كبار العلماء في مجال الطب.

من محو الأمية إلى كلية الطب

وضربت «أميرة» مثالًا يحتذى به لكل من يعلق فشله على شماعة الظروف، بعدما تمكنت من التفوق والحصول على مجموع مرتفع بلغ نحو 94% في الثانوية العامة التي حصلت عليها منازل لالتحاقها بفصول محو الأمية بعدما منعتها أسرتها من دخول المدرسة في طفولتها.