التحالف الوطني يوقع بروتوكول تعاون بين «صناع الخير» و«الجارحي للتنمية» في الفيوم

شهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجارحي للتنمية بهدف تنفيذ أول مسح طبى شامل لعلاج أمراض العيون والقدم السكر بجميع قري ونجوع مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتماشياً مع جهود التحالف بجميع كياناته لدعم القطاع الصحي والارتقاء به لضمان تقديم خدمات طبية متميزة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية.

حضر توقيع البروتكول كلا ًمن الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والنائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية.

من جهته، أكّد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أنَّ بروتكول التعاون مع مؤسسة الجارحي للتنمية يُعد انطلاقة جديدة نحو تحقيق استراتيجية التحالف لدعم القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأسر الأولي بالرعاية من خلال السعي المشترك لتنفيذ أول مسح طبي شامل لعلاج أمراض العيون ومضاعفات القدم السكري لأهالي قرى ونجوع مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم من خلال مبادرتي «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى و«قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكرى من خلال تنظيم 100 قافلة طبية بتكلفة اجمالية تصل إلى 30 مليون جنيه.

وأوضح النائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية أن بروتكول التعاون يأتي في إطار استراتيجية عمل المؤسسة التي تهدف إلى التعاون مع كافة الجهات الشريكة في العمل التنموي تحت مظلة التحالف لتقديم خدمات تنموية مستدامة ذات جودة عالية لأهالي القرى الأشد احتياجاً، مؤكّداً أنَّ القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات عمل مؤسسة الجارحي التنموية ايماناً منها بحق المواطن في التمتع بصحة جيدة.

كما أعرب الجارحي، من خلال التعاون مع مؤسسة صناع الخير عن تطلعه في إعلان مركز يوسف الصديق أول مركز خالي من مرض القدم السكري ومضاعفاته ليكون نموذجاً يمكن استنساخه في جميع مراكز محافظات الجمهورية المختلفة يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.