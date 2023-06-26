التحالف الوطني للعمل الأهلي يحتفل بيوم الكساء في عدد من المحافظات

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، ممثلاً في جمعية رسالة للأعمال الخيرية، احتفالية كبرى بيوم الكساء في محافظة الجيزة؛ شملت توزيع 30 ألف قطعة ملابس و1000 كيلو من لحوم الأضاحي على أكثر من 10 آلاف مستفيد من أبناء المحافظة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بمشاركة 1200 من متطوعي التحالف.

3 آلاف متطوع يشاركون في الحملة

وتستمر تلك الفعاليات على مدار ثلاثة أيام ليصل إجمالي ما تم توزيعه لــ105 آلاف قطعة ملابس و5 آلاف كيلو من لحوم الأضاحي على أكثر من 30 ألف مستفيد بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية بمشاركة 3 آلاف من متطوعي التحالف.

توجيهات رئاسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر؛ إذ يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.