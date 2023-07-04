مصنع «غزل 4».. قلعة صناعية «مطورة» جاهز للافتتاح

يترقب أهالى مدينة المحلة الكبرى الافتتاح الرسمى الخاص بمصنع «غزل 4»، والموجود ضمن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى قلاع إنتاج الغزل والنسيج بالشرق الأوسط، وذلك بعد أعمال التطوير والإحلال والتجديد التى شهدها المصنع مؤخراً وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، والتى أعلن عنها منذ 4 سنوات وتتضمن تطوير شركات الغزل والنسيج والعمل على إعادة الحياة لهذه الصناعة المهمة، حيث أكد العمال أن اهتمام الدولة بالقطاع حوّل حلم التطوير إلى واقع.

«رشدى»: الدولة أعادت للمحلة أمجادها بتطوير وإنشاء المصانع

وقال رضا رشدى، عضو نقابة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة سابقاً، إن ما تشهده شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بصفة خاصة وقطاع الغزل والنسيج داخل مصر بصفة عامة، من أعمال تطوير وعودة الحياة إلى هذا القطاع المهم والحيوى، شىء أثلج قلوب العمال والمواطنين بمدينة المحلة الكبرى، مشيراً إلى أن الدولة أعادت إلى المحلة أمجادها السابقة، من خلال إنشاء مصانع وتطوير أخرى بينها أكبر مصنع غزل بالعالم، على أرض مدينة المحلة، وأصبحنا الآن على أعتاب عودة منتجات شركة غزل المحلة لتغزو الأسواق العالمية، بعد ما شهدت فترة كانت الشركة تموت إكلينيكياً.

وقال أشرف عبدالشهيد، عضو نقابة العاملين فى شركة غزل المحلة سابقاً، إن العمال والمواطنين فى انتظار وتشوق لافتتاح مصنع غزل 4، وسماع صوت ماكينات الإنتاج داخل هذا المصنع الذى يعد طفرة كبيرة فى صناعة الغزل والنسيج داخل مدينة المحلة الكبرى، وما يوفره من احتياجات القطاع الخاص من الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلاً من استيرادها، وأنه شريان جديد يعيد الحياة إلى قلعة صناعة الغزل والنسيج بالشرق الأوسط، وأنه وجميع المواطنين بمدينة المحلة يأملون أن يكون الافتتاح بحضور الرئيس السيسى الذى تتشرف المحلة بوجوده على أرضها، والذى باهتمامه أصبح حلم المحلاوية حقيقة، حيث تشهد الشركة أعمال تطوير لم تشهدها منذ نشأتها من 100 عام.

وأشارت تيسير العطار، عاملة بمصنع الملابس بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى أن الرئيس السيسى أعاد شركة غزل المحلة إلى أمجادها مجدداً، وأن أعمال التطوير التى تشهدها الشركة فى عدد من مصانعها إلى جانب إنشاء أكبر مصنع غزل بالعالم، جميعها تعمل على توفير فرص عمل جديدة داخل الشركة والتى كانت تعانى فى العهود السابقة من تسريح العمال، وتوجههم للقطاع الخاص رغم ما يتميزون به من خبرات كبيرة فى مهنة الغزل والنسيج، مبينة أنها وغيرها من العاملات فى مصانع شركة غزل المحلة، يطلبون من الرئيس السيسى النهوض بالشركة التى تعد أكبر شركة غزل ونسيج بالشرق الأوسط، وأن يكون الافتتاح تحت إشراف وحضور الرئيس، وأن مدينة المحلة تتشرف بوجوده داخلها، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسى على تحقيق أحلامهم كأبناء الشركة والعمل على عودتها مرة أخرى إلى الحياة من خلال أعمال التطوير داخلها ما يزيد من عجلة الإنتاج وبالتالى عودة منتجات المحلة إلى الأسواق العالمية.

بدوره، كشف مسئول بـ«مصر للغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى، لـ«الوطن» أن أعمال التطوير والإحلال والتجديد التى شهدها مصنع غزل 4 انتهت بشكل كامل، وأصبح المصنع جاهزاً للافتتاح بشكل رسمى، ونأمل أن يكون بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى على يده شهدت صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة خاصة طفرة كبيرة، والتى تشهد تطوير وإحلال وتجديد عدد من مصانع الغزل بجانب إنشاء المصنع الأكبر على مستوى العالم فى صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح أن مصنع «غزل 4» مقام على مساحة 24 ألف متر، ويضم 71 ألفاً و800 مردن غزل بطاقة إجمالية 5 آلاف طن سنوياً، و15 طن غزل يومياً، وماكينات المصنع مستوردة من سويسرا وإيطاليا وألمانيا.

مبيناً أن ماكينات المصنع تتوافق مع التطور التكنولوجى العالمى فى صناعة الغزل والنسيج، وتم تدريب العاملين على نفس نوعيات الماكينات الحديثة التى سيتم تركيبها فى المصنع، وأن اختيار عمال من مصانع الشركة للعمل فى مصنع غزل 4، والمرحلة العمرية للعمال بالمصنع هى الأصغر سناً والأكثر خبرة، كما تم إنشاء مركز تدريب للعمال بالمصنع والشركة ككل على الماكينات الحديثة.

وتابع المسئول أن مصنع «غزل 4» وظيفته هى أن يحول القطن إلى خيوط من أجل استخدامها فى صناعة المنسوجات والأقمشة، وأنه تم تطوير البنية التحتية للمصنع ورفع كفاءته من أجل زيادة معدلات الإنتاج، وهو متخصص فى تنظيف وتمشيط وتحويل القطن إلى خيوط، وأن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، تفقد المصنع مؤخراً خلال زيارته إلى شركة غزل المحلة، لمتابعة الاستعدادات النهائية فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة، حيث تم عقد اجتماع بحضور قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس شركة غزل المحلة، لمناقشة المخطط العام وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بشركة المحلة استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتى تبدأ بمصنع «غزل 4» خلال شهر يوليو الحالى.

وتمت مناقشة أعمال التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومواعيد التشغيل التجريبى والافتتاحات فى ظل انطلاق أصوات ماكينات مصنع «غزل 4» كأول مصنع يتم تشغيله فى إطار خطة التطوير. وناقش الاجتماع أيضاً إعادة رصف الطرق المؤدية إلى الشركة وفتح محاور جديدة تربط الشركة بالمحور الجديد خارج المدينة، ومراجعة الدراسات المرورية، ورفع كفاءة البنية التحتية استعداداً للتعامل مع الإنتاج الجديد، وما يحتاجه من دخول مستلزمات صناعة ومواد خام.