«نقابة الغزل والنسيج» تكرم 70 عمالا متميزا تقديرا لجهودهم

كرمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم، الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضه لصناعة القطن، عددا من العاملين المثالين والأم المثالية، للدور الذي أدوه طيلة مسيرتهم العملية.

تكريم العامل المثالي عرفانا بدوره في خدمة الأوطان

وأكد رئيس النقابة العامة، في بيان له اليوم الأحد، أن تكريم العامل المثالي والأم المثالية، يأتي عرفاناً وتقديراً للدور الذي لعبه هؤلاء في خدمة أوطانهم، والتضحية من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي شهد كثيراً من التحديات والأحداث الكبيرة، على مدار العشرين عاماً الماضية.

وأضاف الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أنَّ المرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة من نوعها وتحمل بين طياتها العديد من التفاصيل العظيمة، مشيرًا إلى أنَّها نبع من الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والحب والأمان بجانب قوة الارادة والإصرار والعزيمة التي جعلت منها إيقونة متفردة لامثيل لها في مسيرة العمل الوطني والإنساني والاجتماعي، مستشهداً ببعض من الآيات القرأنية وأحدايث الرسول الكريم التي تضمن حق المرأة في الرعاية والاهتمام والتقدير.

وجاء في البيان، «أن النقابة العامة كرمت 70 عاملا وأم عامله من مختلف شركات الغزل والنسيج بالقطاعين العام والخاص وذلك لتفانيهم في بذل الغالي والنفيس لإعلاء قيمة العمل والإنتاج».

اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على مكتسبات العمال

واختتم رئيس النقابه العامة، كلمته قائلا إن عمال الغزل والنسيج لن يكونوا يوما شوكه في ظهر الدولة المصرية، مطالبا العمال عدم الاستماع إلى الأصوات الخبيثة التي تنادي بالاضرابات والوقوف عن العمل، موضحا أن الأوطان تبنى بالعمل والاجتهاد وليست بالأصوات والنداء.

وتابع: كلفت الفريق القانوني بالنقابة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على مكتسبات العمال والدفاع عن حقوقهم.

فيما قال إيهاب البلبيسى، الأمين العام للنقابة العامة للغزل والنسيج، إن العامل الذي يكد ويتعب طيلة العام بهدف كسب رزقه، يستحق منا كل التقدير والاحترام، فيجب علينا جميعا أن نقدر جهده ونحتفل به ونشجعه دائما على هذا الجهد المستدام.

وأضاف الأمين العام، أن العامل هو أهم عنصر في سلسلة حلقات الإنتاج وتشجيعنا له وتقديرنا لعمله يعطيه الثقة بنفسه على بذل المزيد من جهده.

وأشار جمال إدريس أمين صندوق النقابة العامة للغزل والنسيج، إلى أن التاريخ قد سجل بحروف من نور دور كل العمال المشهود لهم في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين للعمل والعامل بشكل خاص.

وتقدمت منى القصبى سكرتيرة المرأة للنقابة العامة للغزل والنسيج، بالتحية والتقدير للمرأة وخاصة العاملة قائلة: «كل عام وأنتن مبعث فخر واعتزاز، كل عام وأنتن رمزا للتضحية والرحمة، كل عام وأنتن مصدر السعادة والبهجة والداعمة دائما فى وقت الشدة».

وأضافت سكرتيرة المرأة: يزداد فخري كإمرأة لما وصلت اليه المرأة من إنجازات فى جميع المجالات بمختلف أعمالها، فالمرأة في جميع أدوارها أثبتت مرة تلو الأخرى أنها معين لا ينضب من الوعي السليم ومزيج فريد من العقل والقلب مما جعلها نبراسا للأسرة.