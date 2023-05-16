«قوى عاملة النواب» تتفقد مدارس الغزل والنسيج في الدقهلية

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، اليوم الثلاثاء، زيارتها الميدانية، لتفقد بعض مصانع الغزل والنسيج وعدد المدارس المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج ومراكز التدريب الخاصة بالقوى العاملة، بزيارة محافظة الدقهلية، وذلك بعد انتهاء جولتها في محافظتي الغربية ودمياط، بحضور النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائبة ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب، والمستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوي العاملة.

وفد مجلس النواب في الدقهلية

واستقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الوفد البرلماني من لجنة القوى العاملة، بمقر ديوان عام المحافظة، وتطرق اللقاء إلى وضع العمالة غير المنتظمة في المحافظة وحقوق العمال.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة واللجان النوعية بالبرلمان، لوضع حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجه المواطنين والمؤسسات الخدمية والإنتاجية.

وأكد المحافظ، ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة العمالة غير المنتظمة، من خلال تسجيلهم ومنحهم وثيقة التأمين التي تضمن لهم الحق في الرعاية الصحية وكل الحقوق المتعلقه بهم.

وتابع: «إننا نعمل في الجهاز التنفيذي بالمحافظة، من خلال التعاون مع كل أجهزة الدولة لحل مشاكل المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، ونحن مؤتمنون على مصالح المواطنين».

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن السلطتين التشريعية والتنفيذية دورهما متكامل في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن هناك مشكلة في عمال الصناديق؛ حيث كان في السابق بها موارد وفائض الآن قد يكون هناك عجز أو توفي فقط باحتياجاتها، مشيرا إلى أن 70% من أموال الصناديق مخصصة الرواتب وبالتالي يؤثر علي الخدمة المقدمة مثل صندوق النظافة.

دعم العمالة غير المنتظمة

من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بالنواب، إن هناك توجه رئاسي بدعم العمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لهم، وهذا يوفر مظلة حماية لهم، مطالبا بضرورة حصر العمالة غير المنتظمة لتكون تحت مظلة التأمين والحماية بمجرد إنشاء الصندوق.

وطالب «عبد الفضيل»، بعمل حملة توعية بمحافظة الدقهلية لتوعية العمالة غير المنتظمة بالتسجيل للتأمين عليها ومزايا الصندوق.

وفي ذات السياق، أكد «عبد الفضيل»، أنه بعد توجيه الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون العمل بالحوار الوطني ليحظى بمناقشة واسعة حتي يخرج قانون يرضي جميع الأطراف، مؤكدا على أن القطاع الخاص شريك اساسي في دعم الاقتصاد والتنمية وأنه إذا كان هناك 30 مليون عامل في مصر فهناك 80 % منهم في القطاع الخاص.

فيما قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة إنه صندوق دعم العمالة غير المنتظمة سيأتي بالخير للعمالة غير المنتظمة، وهناك 2.5 مليون سجلوا من هذه العمالة وتبين أن المستحق كان 1.7 مليون، وفقا للتصريحات الرسمية.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القطاع الخاص ركيزة أساسية للتنمية في مصر، ودعمه سيعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أوصت محافظة الدقهلية بتوعية العمالة غير المنتظمة بشأن أهمية التسجيل للتأمين عليهم، وبأن هناك صندوق لدعمهم وجه به رئيس الجمهورية، وأنه بتسجيلهم تكون الدولة صاحب عامل لهذه العمالة، ودعا إلى الاستعانة بالمجتمع المدني في التوعية.