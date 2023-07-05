القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي يستهدف المقبرة الشرقية في مخيم جنين

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المقبرة الشرقية في مخيم جنين، واستشهد مواطن فلسطيني، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من دوار السينما في مدينة جنين، الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا مُستمرًا منذ يومين.

استشهاد مواطن برصاصة فالرأس

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد المواطن جواد مجاهد نعيرات، 22 عامًا، من بلدة «ميثلون»، إثر إصابته برصاصة بالرأس، ما رفع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها إلى 12 شهيدًا، بينهم 5 أطفال وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 حرجة.