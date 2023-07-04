الناطق باسم الأونروا لـ«القاهرة الإخبارية»: الأوضاع في مخيم جنين خطيرة للغاية

قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إننا نمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع أحداث مخيم جنين، والأوضاع داخله خطيرة للغاية.

«جنين» من أكثر المخيمات ازدحامًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 10 منشآت داخل مخيم جنين و90 موظفًا أمميًا لا يعملون جرّاء القصف الإسرائيلي، ونحتاج إلى تقييم إيواء الجرحى والمتضررين بمدارس الأونروا في مخيم جنين.

تدمير البنية التحتية في مخيم جنين

وذكر أن «جنين» من أكثر المخيمات ازدحامًا، والاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في المخيم، ولن يكون لدينا القدرة على دفع الرواتب حتى نهاية أغسطس، ولدينا عجز مالي قدره 200 مليون دولار.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.