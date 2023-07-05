اكتمال ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية.. تعرف على نتائج المباريات

اكتمل دور ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية، فجر اليوم الأربعاء، بصعود منتخبات بنما وكوستاريكا عن المجموعة الثالثة وكندا برفقة جواتيمالا عن المجموعة الرابعة.

بنما تتعادل مع السلفادور بنتيجة 2-2

وصعدت بنما، إلى الدور ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية، عقب تعادلها مع السلفادور بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، على ملعب شل إنيرجي بتكساس، ليرتفع رصيد البنميين إلى 7 نقاط، فيما خرجت السلفادور من المسابقة باحتلالها المركز الأخير برصيد نقطتين اثنين.

وأحرز لاعب السلفادور، بريان ألكسندر جيل، الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل منتخب بنما في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب فيديل إسكوبار في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة، أحرز لاعب بنما، إسماعيل دياز الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك السلفادور. وأحرز لاعب السلفادور، ماير أندريس جيل، هدف التعادل، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

كوستاريكا تفوز على مارتينيك بنتيجة 6-4

وفي مباراة ثانية أقيمت في نفس التوقيت، فازت كوستاريكا على مارتينيك، بنتيجة 5-3، على ملعب ريد بول أرينا بنيوجيرسي، ليرتفع رصيد المنتخب الأول إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني، ويرافق منتخب بنما إلى الدور ربع النهائي. فيما تجمد رصيد مارتينيك عند 3 نقاط.

وأحرز منتخب كوستاريكا، الهدف الأول بعد مرور 9 دقائق من انطلاق صافرة المباراة عن طريق اللاعب كيندال واتسون مانلي، فيما تعادل لمارتينيك اللاعب باتريك بورنر في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول ب5 دقائق، أحرز لاعب مارتينيك باتريك بورنر هدفا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، أحرز منتخب كوستاريكا، الهدف الثالث عن طريق اللاعب خوان بابلو فارجاس.

واحتسب حكم اللقاء الجواتيمالي براين لوبيز، في الدقيقة ضربة جزاء لمنتخب كوستاريكا، سددها اللاعب جويل كامبل محرزا الهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني، أحرز لاعب كوستاريكا، أنتوني دانيال كونتريراس، الهدف الخامس في مرمى مارتينيك.

وفي الدقيقة 74، أحرز منتخب لاعب مارتينيك برايتون آندي لابو، الهدف الثاني في مرمى كوستاريكا من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة78، أحرز باتريك بورنر، الهدف الثالث لمارتنيك. فيما أحرز لاعب كوستاريكا دييجو دي خيسوس كامبوس باليستيرو، في الدقيقة 89، الهدف السادس لمنتخب بلاده. وفي الظقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز لاعب مارتينيك جوناثان ميشيل ميكسيك الهدف الرابع لبلاده.

وفي الدور ربع النهائي، تلتقي بنما مع قطر، وكوستاريكا مع المكسيك، يوم الأحد المقبل.

وكان منتخب قطر صعد برفقة المكسيك إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية على حساب هايتي وهندوراس.

وفي المجموعة الرابعة. صعد منتخب كندا وجواتيمالا، إلى ربع نهائي الكأس الذهبية، أثر فوز الأول على كوبا بنتيجة 4-2، والثاني على جوادلوب بنتيجة 3-2.

وارتفع رصيد كندا إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة. فيما تصدرت جواتيمالا. المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

ويلتقي منتخب كندا، الولايات المتحدة الأمريكية في دور ال8، بينما يخوض جواتيمالا مباراة دور ربع النهائي مع جامايكا، يوم الاثنين المقبل.

وكانت الولايات المتحدة وجامايكا، صعدا إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية عز المجموعة الأولى على حساب ترينيداد وتوباجو وسانت كيتس ونيفس.

وجاءت مباراة كندا وكوبا على ملعب شل إنيرجي بتكساس، غزيرة الأهداف، وافتتح الكنديون اللقاء، بالهدف الأول عن طريق اللاعب دافيد جونيور هويليت في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء،فيما عزز زميله جوناثان أوسوريو. تقدم منتخب كندا بالهدف الثاني في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، سجل لاعب منتخب كوبا، لويس خافيير باراديلا دياز، هدف تقليص النتيجة من ضربة جزاء. فيما أحرزت كندا، الهدف الثالث في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب جايدن نيلسون.

وجاءت فرحة الكنديين، بالهدف الرابع في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني عن طريق اللاعب ليام ميلار. وفي الدقيقة 69، أجرى منتخب كوبا تبديل اضطراري بنزول روماريو توريز مكان موديستو مينديز بسبب الاصابة.

وسجلت كوبا، الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بدقيقة واحدة من ضربة جزاء، أحرزها مايكيل أليخاندرو رييس.

وفي مباراة جواتيمالا وجوادلوب التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ريد بول أرينا بولاية نيوجيرسي، افتتح لاعب جوادلوب، أندري جرافيلون، أهداف اللقاء في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، فيما تعادلت جواتيمالا عن طريق اللاعب روبيو روبين في الدقيقة 39 من الشوط ذاته.

وفي الشوط الثاني، أحرز لاعب جوادلوب أنج فريدي بلومين في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، بينما رد منتخب جواتيمالا بهدفين في الدقيقتين 70 و75 عن طريق اللاعبين روبيو روبين و كارلوس أنسيلمو ميخيا.

إهدار جوادلوب ضربة جزاء في الدقيقة 88

وفي الدقيقة 88 من الشوط الثاني، أهدر لاعب جوادلوب ماتياس فايتون، ضربة جزاء. وفي الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، طرد حكم اللقاء لاعب جوادلوب ستيف سولفيت، لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني" الأول في الدقيقة 54".