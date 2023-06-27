بعد 20 عاما من خسارتها.. مارتينيك تفوز على السلفادور في الكأس الذهبية

خسرت السلفادور، فجر اليوم، أمام مارتينيك في أولى مباريات المجموعة الثالثة من بطولة الكأس الذهبية 2023، بنتيجة «2-1»، على استاد درايف بينك بمدينة لودرديل بفلوريدا الأمريكية.

وسجل اللاعب باتريك بورنرالهدف الأول لمارتينيك في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، في شباك حارس السلفادور توماس روميرو، وفي الدقيقة 16 من الشوط الأول، عزز كيفن فورتشن، تقدم منتخب بلاده بهدف ثاني في مرمى السلفادور.

طرد لاعب مارتينيك جوناثان ريفيريز في الشوط الثاني

وطرد الحكم المكسيكي أدوناي اسكوبيدو جونزاليس، لاعب مارتينيك، جوناثان ريفيريز، بعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني، تصدى حارس مارتينيك يانيس كليمنتيا لضربة جزاء من لاعب السلفادور، البديل جيرو هنريكيز .

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز لاعب السلفادور، بريان تاماكاس، هدف تقليص النتيجة من ضربة جزاء، سددها وسط المرمى واحتسبها حكم اللقاء المكسيكي، إثر لمس لاعب مارتينيك جان كلود ميشاليت الكرة بيده في منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء، بفوز مارتينيك، بنتيجة 2-1، بعد 20 عام من هزيمتها من السلفادور في نسخة 2003 من بطولة الكأس الذهبية.

والتقى المنتخبان في نسخة 2003 من بطولة الكأس الذهبية في المجموعة الثالثة التي ضمت كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهى اللقاء بينهما بفوز السلفادور بهدف نظيف على استاد جيليت بمدينة فوكسبوروه بولاية ماساتشوسيتس الأمريكية.

بنما تستهل البطولة بالفوز على كوستاريكا

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب بنما لكرة القدم، على جامايكا بنتيجة 2-1، في أولى مباريات المجموعة الثالثة من بطولة الكأس الذهبية المقامة على الأراضي الأمريكية.

وأحرز هدف منتخب بنما الأول، اللاعب خوسيه فاخاردو في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، فيما عزز زميله جويل بارسيناس تقدم بلاده بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أحرز لاعب منتخب كوستاريكا، آرون رينيه سواريز زونيجا، هدف تقليص النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز منتخب بنما.