مسؤول «المسح السمعي»: فحص 46 ألف مولود بمحافظات «التأمين الشامل»

قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة «المسح السمعي»، إنّ المبادرة مخصصة للأطفال حديثي الولادة ومُقامة في وحدات الرعاية الصحية الأولية، حيث جرى فحص 46 ألف مولود من ضعاف السمع بـ3 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.

إجراء الفحوصات وتحديد العلاج المناسب

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة «ضعف السمع» مُقامة على مستوى 3500 وحدة صحية، ويتم إجراء الفحوصات اللازمة على المواليد للتعرف عن إن كان هناك مشكلة في السمع، ومن ثم تحديد العلاج المناسب لكل حالة ومتابعته بشكل مستمر، إذ يتم إعادة الكشف بعد أسبوع، وحال استمرار المشكلة يُحال الطفل إلى مستشفيات الإحالة الموجودة على مستوى مصر.

أهمية الكشف المبكر عن الأطفال ضعاف السمع

وتابع أنّ الطفل في هذه الحالة يخضع لعملية زرع قوقعة حالة الاحتياج لذلك، مؤكدا أهمية المبادرة إذ يتم الكشف المبكر عن مرض ضعف السمع لدى المواليد في أول 28 يوم من موعد الولادة، وبالتالي تفادي المرض في بداياته.