«الصحة»: توزيع 90 جهاز أشعة على المراكز والوحدات الصحية في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 90 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وتوزيعها على جميع المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنّه تم المرور على 256 منشأة بجميع محافظات الجمهورية لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، حيث جرى توفير الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها العادية x-ray وأجهزة الموجات فوق الصوتية.

صرف 10 ماكينات غسيل كلوي لصالح مستشفى حميات السويس

‏وعن تشغيل وحدات لغسيل الكلى، أشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى صرف 10 ماكينات غسيل كلوي لصالح مستشفى حميات السويس لبدء التشغيل الفعلي لوحدة الكلى، لافتًا إلى الانتهاء من تركيب محطتي معالجة المياه بمستشفيي الشيخ زايد المركزي وبني عبيد التخصصي بمحافظة الدقهلية لبدء التشغيل لوحدة الكلى. ‏

24 دورة تدريبية لتدريب 422 صيدليا

وذكر النادي أنّه جرى عقد 24 دورة تدريبية لتدريب 422 صيدليا من مسؤولي مستلزمات الغسيل الكلوي بمستشفيات وزارة الصحة، في محافظات الإسكندرية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة، إضافة إلى عقد 26 دورة تدريبية لتدريب 486 متدربا من الأطباء والتمريض وفنيي الكلى بمحافظات الدقهلية والغربية وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة، لرفع كفاءة العاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي.