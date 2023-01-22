«الصحة»: فحصنا 4 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة بدأت في سبتمبر 2019 حيث تستهدف الكشف والتشخيص والتدخل المبكر للأطفال المصابين بضعف السمع، مشيرًا إلى أنّ إجمالي من تم فحصهم حتى هذه اللحظة 4 ملايين و263 ألف طفل.

أهمية هذه المبادرة على الصحة العامة كبيرة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أهمية هذه المبادرة على الصحة العامة كبيرة، عدد الدول التي يجري فيها مسح سمعي شامل للأطفال في سن الولادة على مستوى الولادة هو 38% من دول العالم».

هناك احتمال نسبته 95% أن يلتحق ضعيف السمع بمدرسة عادية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «متوسط تشخيص ضعف السمع في الدول التي لا يجري فيها المسح من 34 شهر إلى 36 شهر، والدول التي يجري فيها هذا المسح مثل مصر، فإن متوسط التشخيص يكون من 4 إلى 6 شهور، ونستفيد أنّ الطفل الذي يولد بضعف سمعي لو تم تشخيصه خلال أول 6 شهور والتدخل المناسب في حالته الصحية في سن 5 أعوام، فإن هناك احتمال نسبته 95% أن يلتحق بمدرسة عادية، ولن يكون في حاجة إلى مدرسة خاصة بالتأهيل أو ضعاف السمع، وبالتالي سيستمر في حياته بشكل طبيعي وسيكون عضوا عاملا وفاعلا في المجتمع».