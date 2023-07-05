اعتماد تنسيق التمريض للمجموعة الأولى في القليوبية.. اعرف قواعد القبول

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق مدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة المجموعة الأولى، بمجموع 280 درجة حتى 275 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

مواعيد التقديم لمدارس التمريض

وتبدأ المجموعة في التقديم من 9 يوليو وحتى 11 يوليو، وفي حالة عدم استكمال العدد المطلوب، يأخذ من المجموعة ثانية من مجموع 274 حتى 269 درجة، ويكون التقديم لهذه المجموعة من 12 يوليو وحتى 16 يوليو، وفي حالة عدم استكمال العدد يأخذ من المجموعة ثالثة من 268 حتى 264 درجة لمدة ثلاثة أيام أخرى.

ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن المديرية ممثلة في إدارة التدريب والمدارس أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الطالبات بمدارس التمريض بالقليوبية الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض التابعة للمديرية المدارس، وهي ميت كنانة بنين وطوخ و شبين القناطر والقناطر الخيرية و بهتيم طبقا لشروط الوزارة بأن تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد من 28 : 30 طالب وطالبة.

وتقدم الملفات بالمدارس الفنية للتمريض طبقا لكل مركز إداري على حده، بواسطة ولي الأمر مع حضور الطالب.

المستندات اللازمة للتقديم في التمريض بالقليوبية

أضاف وكيل الوزارة أنه يجري تقديم صور المستندات التالية عند التقديم للإعلان كالتالي:

صورة من استمارة النجاح واضح عليها رقم الجلوس والمجموع والإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب/ الطالبة على الشهادة الإعدادية.

- صورة شهادة الميلاد.

- طلب الالتحاق علية طابع مهن تعليمية + طابع نقابة التمريض قيمته 25 قرشا من نقابة التمريض مقرها موقف بنها الجديد أمام صيدلة هدى الطباخ.

يمنح المتقدم إيصال برقم الملف وتاريخ الاستلام.

شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض بالقليوبية

- مدة الدراسة خمس سنوات دراسية، على أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك

- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة 2023 (لغة إنجليزية).

- يقتصر القبول على أبناء المحافظة فقط الحاصلين منها على الشهادة الإعدادية، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصا على مبدأ التوطين.

- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويحدد الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- ألا تكون الطالبة متزوجة، ولايتم الزواج خلال فترة الدراسة.

- عدم النقل من مدرسة لأخرى خلال سنوات الدراسة، حيث أن القبول يجرى طبقا لاحتياج كل مركز إداري لكل محافظة.

- تجميع الملفات بالمدارس وعمل كشف أساسي من 30 طالب طالبة وكشف احتياطي من 30 طالب طالبة، ومراجعة الكشوف بإدارة التدريب كل إدارة على حده حسب نتيجة التقديم بالمدرسة.

- ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات التي تجرى بمقر مركز تدريب صحة المرأة ببنها أمام مستشفى بنها التعليمي وهي اختبار الإملاء العربي و يشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجة النجاح، ولا يجوز الإعادة للطالب للطالبة الراسبين في الإملاء

- اختبار لغة انجليزية و القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، يشترط الحصول على 7 درجات من عشرة درجة نجاح.

- اجتياز الاختبار الشخصى قوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل مهارات التواصل المعلومات العامة.

- اجتياز الاختبار الطبي يتم بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة كشف نظر وكشف باطنة واختبار مخدرات و كشف لياقة طبية,

- اجتياز الاختبار النفسي، بواسطة أخصائي الأمراض النفسية.

- ٱجتياز كشف الهيئة لمناظرة الخلو من العيوب الخلقية، وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن، حيث يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات.

إكد وكيل وزارة الصحة أنه لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية بناء على تعليمات الوزارة حيث يتم فحص الملفات وتحديد موعد اختبار الأملاء وكشف الهيئة لكل 30 طالب طالبة طبقا لأعلى المجاميع

وفى حالة اجتياز الطلبة / الطالبات للاختبارات السابقة ونجاحهم فى التنسيق يتم تقديم أصول المستندات التالية:

- استمارة النجاح الأصلية

- شهادة الميلاد الأصلية

- شهادة حسن سير وسلوك عليها دمغة فئة واحد جنية

- شهادة جنسية مصرية -٤ صورة شخصية

- و يتم تسليم اصول الأوراق بعد النتيجة فى خلال عشرة أيام ) و من يتأخر عن المدة السابق ذكرها يتم النزول للإحتياطى حسب ترتيب المجموع و بمعرفة ناظرة المدرسة و التبليغ الرسمي لإدارة التدريب

وفي حالة عدم استكمال ملفات المقبولين يخاطب إدارة التدريب من قبل ناظرة المدرسة رسميا للإفادة، ويجرى أخذ تعهد وإقرارات على الطالبة وولى الأمر بعدم الزواج خلال فترة الدراسة وقبول التكليف فى المواقع الطبية في مختلف المحافظات، حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان

التعليمات اللازمة لأعمال التقديم والاختبارات كالتالي:

- التقدم في الأيام المحددة بالمدارس ما عدا يومي الجمعة والسبت.

- عند التقدم يحضر الطالب مع ولى الأمر لمعرفة تناسق الطول مع الوزن بالمدرسة.

- أخذ رقم تليفون من المدرسة يتم المتابعة من خلاله مع ولى الأمر لمتابعة تطورات التقديم ومواعيد الاختبارات والقبول.

- تشكيل لجنة من إدارة المدرسة للاستلام أوراق التقديم من أولياء الأمور ) مديرة المدرسة - إداري المدرسة - 2 مدرسات - وعضو من التفتيش المالي والإداري بالإدارة التابع لها المدرسة، وذلك لفحص الملفات المتقدمة في نهاية التقديم.

- موافاة إدارة التدريب أيام الأعلان بالأعداد التي تقدمت يوميا بكشف معتمد ومختوم من اللجنة المشكلة.