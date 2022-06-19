شروط التقديم لمدرسة تمريض مستشفى ناصر العام بعد الإعدادية في القليوبية

أعلنت مدرسة التمريض في مستشفي ناصر العام بشبرا بعد الإعدادية في محافظة القليوبية شروط التقدم للمدرسة للعام الدراسي الجديد، ومواعيد الاختبارات للقبول والحد الأدنى للقبول، والذي بلغ 264 درجة، على أن يبدأ التقديم اعتبارا من اليوم الأحد حتى 27 يونيو الجاري.

«الوطن» تستعرض شروط التقدم ومواعيد الاختبارات للإناث فقط لمدرسة التمريض بمستشفى ناصر العام بشبرا بحد أدنى 264 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، وذلك في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

وأعلنت المدرسة عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لمدرسة التمريض بمستشفى ناصر العام بشبرا بعد الإعدادية 2022، كالتالي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي، على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

- أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.

- ضرورة اجتياز اختبارات مدارس التمريض 2022، وتشمل:

- الاختبار الشخصي، ويتضمن قوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل.

- الاختبار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة، ويشمل كشف نظر، وكشف باطني، واختبار مخدرات، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

- اختبار الإملاء باللغة العربية، ويُشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات لاجتياز الاختبار.

- اختبار اللغة الإنجليزية، ويُشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات.

- كشف الهيئة ويشمل الخلو من العيوب الخلقية، وحسن المظهر وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن.

المستندات المطلوبة للتقديم

وحددت مدرسة التمريض بمستشفي ناصر العام 2022 القليوبية بعد الإعدادية المستندات المطلوبة للتقدم، كالتالي:

- صورة حديثة من استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية واضح عليها رقم الجلوس والمجموع والإدارة التعليمية.

- صورة بيان نجاح من الصف الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي.

- بيان درجات نجاح للنجاح في الصفين الأول والثاني الإعدادي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة شهادة ميلاد الطالبة المتقدمة.

- صورة شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة الحاصلة منها على الإعدادية.

- صورة شهادة الجنسية.

- 6 صور شخصية مدون عليها اسم الطالبة رباعي.

- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق.

- استمارة تقييم الوزن والطول والكشف الطبي.

- إقرار ولي الأمر بأن الطالبة لاتعتبر مقبوله إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

مواعيد التقدم لمستشفى التمريض

حددت مدرسة التمريض بمستشفى ناصر العام بشبرا بعد الإعدادية بالقليوبية جدول شرائح التقديم للمدرسة، كالتالي:

- من اليوم حتى 20 من الشهر الجاري للحاصلين على مجموع 280 حتى 275 درجة.

- 21 إلى 22 يونيو الجاري من 274.5 إلى 269.5 درجة.

- 23 حتى 27 يونيو الجاري من 296 إلى 264 درجة.

وحذرت المدرسة من التعامل مع أي شخص خارج إدارة المدرسة، مشيرة إلى أنه سيتم فحص الأوراق المقدمة لإدارة المدرسة، وفي حال مخالفة أي منها سيتم استبعاد الطالبة من الاختبارات والأوراق المقدمة لايمكن إستردادها في حال عدم القبول.