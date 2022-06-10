المستندات المطلوبة لـ تنسيق تمريض القليوبية بعد الإعدادية 2022

بالتزامن مع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ الطلاب والطالبات في البحث عن تنسيق تمريض القليوبية بعد الإعدادية 2022، حيث من المقرر أن يكون التنسيق هذا العام للقبول في مدارس التمريض المختلفة التابعة لمديرية الصحة ومستشفيات بنها التعليمي «العام» والتامين الصحي 260 درجة للعام الدراسي 2022- 2023.

«الوطن» تستعرض الأوراق المطلوبة للتقدم في تنسيق تمريض القليوبية بعد الإعدادية 2022 في إطار خدماتها لقرائها علي مدارس الساعة.

مستندات التقدم لتنسيق تمريض القليوبية

وحددت مدارس التمريض بالمحافظة المستندات التالية للتقدم لتنسيق تمريض القليوبية بعد الإعدادية 2022 وهي:

5 صور شخصية للطالبة حديثة مقاس 4 في 6.

صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.

صورة الشهادة الإعدادية الحديثة.

بيان نجاح معتمد ومختوم للصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالبة بالقليوبية.

صورة من شهادة حسن السير والسلوك والجنسية المصرية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الامر سارية.

اختبارات يوم التقديم

ومن المقرر إجراء اختبارات للطالبات المتقدمات للمدارس المختلفة في تنسيق تمريض القليوبية بعد الإعدادية 2022 في الإملاء واللغة الإنجليزية والحاسب الالي يوم التقدم في أحد مدارس التمريض بالمستشفيات العامة والمركزية والتامين الصحي بالقليوبية.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح بلغت 74.7% ومن المقرر إعلان تنسيق التعليم الثانوي العام والفني والمدارس بعد الإعدادية الأسبوع المقبل، وحصلت إدارة كفرشكر على المركز الأول على مستوى المحافظة في نسب النجاح على أن تبدأ تظلمات الإعدادية الأربعاء المقبل 15 يونيو الجاري.