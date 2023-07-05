مسؤول باتحاد رياضة البوتشا: أملنا كبير في الفوز بالبطولة الأفريقية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لأول مرة.. مصر تستضيف البطولة الأفريقية للبوتشا للاعبي ذوي الشلل الدماغي».

وقال كابتن محمد دسوقي نائب رئيس اتحاد البوتشا، «الحمد لله استطعنا استضافة البطولة الأفريقية للبوتشا، وهو أول حدث في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وتشارك فيه 5 دول أفريقية من الدول الرائدة في مجال البوتشا بأفريقيا، ويشارك 32 لاعب ولاعبة».

البطولة مؤهلة للدورة البارالمبية الدولية بباريس 2024

وأضاف نائب رئيس اتحاد البوتشا: «هذه البطولة مؤهلة للدورة البارالمبية الدولية بباريس 2024، وهذا شيء مميز جدا، ونعتبره نجاح للاتحاد والرياضة البارالمبية ووزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية كلها».

فرصة كبيرة للتأهل إلى باريس 2024

إلى ذلك، قال حسام مبارك عضو مجلس إدارة الاتحاد، «بذلنا جهودا كبيرة في الفترة الماضية، والشباب لديهم عزيمة وإصرار، ومن حسن حظنا أنّ البطولة ستقام على أرضنا، وهناك فرصة كبيرة للتأهل إلى باريس 2024 مباشرة، ونحن على أتم الاستعداد، ولاعبونا مصممون على الميداليات الذهبية».