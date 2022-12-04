«الشلل الدماغي» يدفع عبد الرحمن لاختراع كرسي يتحرك بإشارات الرأس

كشفت المهندس عبدالرحمن عمران، تفاصيل ابتكاره كرسي متحرك يعمل بإشارات الرأس، قائلًا إنّ الفكرة بدأت منذ صغره، إذ ولد وهو يعاني بنقص في الأنسولين أثناء الولادة، وأصيب بما يعرف بشلل الدماغ، لافتًا إلى أنه لم يحدث له تأخر عقلي على عكس المصابين الآخرين، ولكن حركة رجليه تأثرت.

شعرت بالمسؤولة منذ هذه اللحظة

وأضاف «عمران»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، المُذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه بدأ الكلام في عمر 7 أشهر، وبدأ في القراءة والكتابة في عمر 3 سنوات والتحق بالكُتّاب.

وأوضح أنه كان يشعر بالحزن بسبب نظرة الناس له، ولكن والدته شجعته بهذه الجملة: «قالتالي أنت بايدك تغير نظرة الناس دي بنظرة إعجاب باللي أنت هتعمله، طول ما مخك شغال هتقدر تعمل اللي غير ميقدرش يعمله»، لافتًا إلى أنه بدأ منذ هذه اللحظة شعر بالمسؤولية تجاه الناس الذين شعر بجزء صغير من معاناتهم.

وأشار الشاب، الذي يعيش في أسوان، إلى أنّ أهله لاحظوا حبه في إعادة تركيب ألعابه، ودعموه بتوفير كتب لتنمية هذه الموهبة، حتى بدأ في مشروع اختراع كرسي متحرك يعمل بإشارات الرأس لمرضى الشلل الرباعي عندما كان في المرحلة الثانوية.

عبد الرحمن: فخور بتكريم الرئيس السيسي

وقال: «شاركت في يوم الهندسة المصري وانتشرت قصتي في الجرائد، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي آنذاك تواصلت معي ووصلتني للهيئة العربية للتصنيع، وابتدوا معايا بدعم كامل حتى وقتنا هذا حتى ظهر مشروعي للنور».

وأضاف «اتكرمت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودا شيء يدعو للفخر بأن رئيس الدولة مهتم بالبحث العلمي والمبتكرين وذوي الهمم بشكل خاص، مش ليا بس، لكن أي طالب يبتكر يتم توجيهه للأماكن اللي تدعم الابتكار زي أكاديمية البحث العلمي أو الهيئة العربية للتصنيع أو الإنتاج الحربي أو غيرها».