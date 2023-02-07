بنك مصر يرعى الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي

قام بنك مصر برعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم الرياضة وذوي الهمم من خلال مساندة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذين يسعون جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

ويأتي ذلك استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الشباب المصري والرياضة المصرية، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، وإيمانا منه بأن دفة التقدم في يد الجيل الجديد، إذ يعتبر مجال الشباب والرياضة أحد أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك؛ نظرا لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب «العقل السليم في الجسم السليم».

كما قام البنك برعاية ثلاث لاعبات محترفات في لعبة التنس لتأهيلهم للمشاركة في البطولات المختلفة محليا ودوليا، بالإضافة لرعاية إحدى اللاعبات الواعدات في مجال الإسكواش.

يذكر أن بنك مصر أطلق أول صندوق استثمار خيري «صندوق الرياضة المصري»، الذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية.

كذلك قام بنك مصر مؤخرا بإطلاق برنامج «الممكن» لتيسيير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية لجعلهم أشخاصا فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.