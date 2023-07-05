محافظ مطروح يحضر مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة نورهان سلامة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حصول بنت البادية نورهان سلامة العبيدي على درجة الدكتوراه في كلية التربية للطفولة، في ظل استمرار التميز التعليمي والعلمي لأبناء مطروح، والذي يعد أهم خطوات وركائز تنمية المحافظة، مع توفير مزيد من الكوادر في كل المجالات التنموية.

رسالة دكتوراه بنت البادية

وحضر محافظ مطروح مناقشة رسالة الدكتوراه لبنت قبائل مطروح، الباحثة نورهان سلامة عوض العبيدي المدرس المساعد بقسم العلوم الأساسية، وذلك في كلية التربية للطفولة المبكرة برسالة عنوان «فاعلية برنامج تدريبي قائم على حل المشكلات المستقبلية لإكساب معلمات رياض الأطفال مهارات القيادة الإبداعية وأثرها على التفكير المنتج لأطفالهن»، والتي تتناول أهمية دور المعلم كقائد للأطفال في مرحلة رياض الأطفال.

كما حضر كل من الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمد أباظه نائب رئيس جامعة الإسكندرية فرع مطروح الأسبق، والنائب حسن أبو قديره والدكتورة سهى أمين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح ولفيف من عمد ومشايخ مطروح والباحثين والإعلاميين.

وحصلت رسالة الباحثة في جامعة مطروح على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل البحث العلمي، وكانت لجنة الإشراف والتحكيم تتكون من الدكتور نبيل الجلاس أستاذ علم نفس الطفل والعميد الأسبق لكلية الطفولة المبكرة جامعة المنيا، والدكتور عادل البنا استاذ علم النفس التربوى والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة دمنهور.