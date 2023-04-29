رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة دكتوراة لوافد كويتي بكلية التربية

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في التربية، المقدمة من الباحث فهد عدنان يوسف القحطاني الوافد من دولة الكويت الشقيقة، في تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية، بعنوان «فعالية برنامج مقترح في التربية الفنية باستخدام الرحلات المعرفية عبر الويب لتنمية التذوق الفني والمهارات الحياتية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت»، بحضور الدكتور عماد صموئيل القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسين عطا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

لجنة الإشراف بسوهاج

قال رئيس الجامعة، إن لجنة الإشراف ضمت كل من الدكتور خالد عبد اللطيف عمران أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية ونائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية السابق، الدكتورة زينب محمود الشريف أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الفنية وعميد كلية التربية النوعية السابق.

منح الدرجة العلمية

وأوضح الدكتور عماد صموئيل أن لجنة المناقشة والحكم ضمت الدكتور أحمد جابر أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعي المتفرغ بكلية التربية بجامعة سوهاج، والدكتورة فاطمة الزهراء كمال أحمد أستاذ المناهج وطرق التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي، وتم منح الباحث درجة الدكتوراة مع التوصية بالطبع وتبادل الرسالة.