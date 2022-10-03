أول سيدة تجمع الموسيقى العربية والألمانية في رسالة دكتوراة  

قالت الدكتورة سوزان صابر، العازفة الموسيقية، إنها تنتمى لعائلة موسيقية واعتمدت على الاستماع للموسيقى الكلاسيكية والغناء الأوبرالي في المنزل، والتحقت بمعهد الموسيقى وتمكنت من التدريب على مختلف الآلات الموسيقية التي لها تأثير موسيقي مختلف على آذان المستمعين، لافتة إلى أنها حصلت على الدكتوراة في المزج بين الموسيقى العربية والأجنبية.

العزف على آلة الفيولا

أوضحت «صابر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها تعزف على آلة الفيولا التي تتميز بصوت مختلف، وتخصصت في دراستها على يد أساتذة مصريين ساعدوها على استكمال حلمها في ألمانيا، لتعريف الغرب بمكانة العازفين المصريين وقدرتهم على عزف المقاطع الموسيقية الألمانية المعروف عنها صعوبتها.

دكتوراة في الموسيقى الألمانية

وأضافت سوزان صابر، إلى أنها اجتازت عدة امتحانات في الجامعات الألمانية هي وشقيقتها وحصلت على فرصة عمل مناسبة في ألمانيا منذ 10 سنوات واستقرت هناك، لافتة إلى أن دراستها للمهارة التي تجيدها عاد عليها بفائدة كبيرة خاصة بعدما تعلمت البدايات في القاهرة واستكملت في ألمانيا وأصبحت موهبتها لها القدرة الكبيرة على تشكيل طريقة عزف فريدة من نوعها.

تقديم الحفلات الموسيقية

أشارت إلى أن دراستها للدكتوراه ميزتها بمكانة مهمة في المجتمع الألماني وتسافر في عدة دول لتقديم الحفلات الموسيقية وافتتاحها، لافتة إلى أن الموسيقى المصرية الشرقية لها روح ومعنى مختلف عن أي موسيقى عالمية، وتلقى اهتمام العالم بأسره وخاصة مقاطع الموسيقار عمر خيرت.