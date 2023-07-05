خبير تكنولوجيا: إيلون ماسك يتحكم في كل شيء بتطبيق «تويتر».. وتفكيره تجاري

قال المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ منصة تويتر تفرض قوانين جديدة بشكل متواصل، كما أنه أصبح دائم التغير في الفترة الأخيرة، لذلك، فقد هربت منه شركات كثيرة، ولكن، شركة ميتا لديها خبرة كبيرة في السوشيال ميديا وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة مارك زوكيربرج.

تفكير إيلون ماسك المشتري الجديد لتويتر تجار

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج خبير تكنولوجيا المعلومات، «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن تفكير إيلون ماسك المشتري الجديد لتويتر تجاري، ويتحكم في كل شيء بالتطبيق، لدرجة أنه قام بفرض قيود على التغريدات التي تكون موجودة، وهو ما يقلل من مصداقية التطبيق ويصيب المستخدمين والمشتركين باضطراب.

تويتر كان يحتاج إلى تحديثات كثيرة جدا

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، «عندما تطلق شركة ميتا تطبيقا جديدًا ببروتوكولات جديدة وهو تطبيق ثريدز سيكون منافسا لتويتر، لأن تويتر كان يحتاج إلى تحديثات كثيرة جدا قبل أن يشتريه إيلون ماسك مثل التفاعلات وعدد كلمات التغريدة».

فرض رسوما كبيرة على توثيق الحسابات

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن تويتر منصة رسمية أكثر من فيسبوك، لكن على المؤشر العام، فقد بدأ يتراجع لأنه اكتسب بعض العداوات، وبدأت بعض الشركات الكبرى الخروج منه والاتجاه إلى المنصات الأخرى، حيث فرض رسوما كبيرة على توثيق الحسابات، مشيرًا إلى منصة تويتر في حاجة إلى المزيد من التطوير، فقد أعلن المالك الجديد أنه سيدخل بعض التحديثات حتى تستوعب المنصة مقاطع فيديو تزيد عن ساعتين.. نحن في عام 2023، من يمكنه مشاهدة فيديوهات كبيرة الحجم كهذه؟