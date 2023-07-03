دعاوى قضائية تلاحق «تويتر» بسبب تأخير مديونيات لعدد من الشركات

رفعت شركة أسترالية لإدارة المشاريع دعوى قضائية ضد «تويتر» أمام إحدى المحاكم الأمريكية، تطالب بمدفوعات تراكمية تبلغ حوالي مليون دولار أسترالي (665 ألف دولار) بسبب عدم دفع مزعوم لفواتير عن عمل تم إنجازه في أربع دول، حسبما أظهرت إيداعات المحكمة.

رفعت شركة (Facilitate Corp) الخاصة، التي تتخذ من سيدني مقراً لها، في 29 يونيو الماضي، الدعوى القضائية أمام محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، بدعوى خرق العقد بسبب إخفاق تويتر في دفع فواتيرها.

عدم دفع الفواتير والإيجارات

الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الأسترالية هي أحدث دعوى تزعم عدم دفع الفواتير والإيجارات ضد تويتر، منذ أن اشترى إيلون ماسك منصة التواصل الاجتماعي، مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.

وقالت الشركة إنه منذ عام 2022 حتى أوائل عام 2023، قامت بتركيب أجهزة استشعار في مكاتب تويتر في لندن ودبلن، واستكملت تجهيز مكتب في سنغافورة وأجازت مكتباً في سيدني، ووفقاً لهذه الأعمال، فإن تويتر تدين للشركة بنحو 203 آلاف جنيه إسترليني (257 ألف دولار)، و546600 دولار سنغافوري (404 آلاف دولار)، و61300 دولار أسترالي (40700 دولار) على التوالي.

وتسعى الشركة حاليا للحصول على تعويضات عن الأضرار بمبلغ يتم تحديده في المحاكمة، والتكاليف القانونية والفائدة بأقصى معدل قانوني.

شركة علاقات عامة ترفع دعوى ضد تويتر

وفي مايو الماضي، رفعت شركة علاقات عامة دعوى سابقة ضد تويتر، أمام محكمة نيويورك، واتهمت الشركة المالكة لموقع التغريدات القصيرة بأنها لم تدفع فواتيرها، في حين رفعت الشركة الاستشارية (Innisfree M & A)، ومقرها الولايات المتحدة، دعوى قضائية في وقت مبكر من هذا العام، وطلبت تعويضات تبلغ حوالي 1.9 مليون دولار، لما قالت إنها فواتير غير مدفوعة بعد أن نصحت تويتر بشأن استحواذ ماسك عليها.

عدم دفع ايجارات فى لندن

وبدأت شركة (Crown) العقارية البريطانية، وهي شركة تجارية مستقلة تدير حافظة العقارات التابعة للنظام الملكي، إجراءات قضائية في يناير الماضي، بشأن الإيجار غير المدفوع المزعوم لمقر تويتر في لندن.