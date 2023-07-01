إيلون ماسك: ميزة جديدة للحسابات الموثقة على تويتر

أكد رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الكندية، إيلون ماسك، أن منصة التغريدات القصيرة «تويتر» تضع شروطاً لعدد التغريدات التي يمكن للنشطاء قراءتها يومياً.

تغيير خاصية في الحسابات الموثقة

وأضاف «ماسك»، بحسب ما أوردت قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم السبت، أن «القيود الجديدة على تويتر مؤقتة، وتهدف لمحاربة سرقة البيانات»، مشيراً إلى أن الحسابات الموثقة على تويتر ستتمكن قريباً من قراءة 8000 تغريدة يومياً، بدلاً من 6000 تغريدة.

عطل فني يضرب تويتر

يشار إلى أن موقع تويتر شهد عطلاً فنياً قبل ساعات قليلة، لم يستطع فيه الأفراد إرسال رسائل عبر الحسابات المختلفة، حيث أعلنت الشركة عن وجود عطل فني تعمل على إصلاحه، دون الإعلان عن السبب.