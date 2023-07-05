رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة أسوان.. تظهر بعد قليل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة أسوان عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس، وتظهر النتيجة درجات الطالب في المواد والمجموع النهائي الذي يحصل عليه الطلاب قريبًا.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة أسوان برقم الجلوس

ويمكن للطلاب معرفة حالتهم الناجحة أو الراسبة في أكثر من 3 مواد أو إذا كان يحتاج إلى دور ثاني، ومن المتوقع إعلان النتائج في المدارس خلال الساعات المقبلة، ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها والحصول على النتيجة النهائية لامتحاناتهم خلال الساعات المقبلة.

ويعتزم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023، إذ يجرى اعتماد النتيجة من قبله، ومن المتوقع أن يكشف الوزير عن نسب النجاح في كل شعبة وأسماء الطلاب الأوائل.

ويمكن الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الثانوية 2023 محافظة أسوان برقم الجلوس بالخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي - زراعي - صناعي – تجاري)

4- الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات